Bonner Hochschulmesse 2023 Lieber ein duales Studium als eine Ausbildung

„Ich möchte in einen Beruf gehen, in dem ich etwas für die Nachhaltigkeit tun kann.“ Den Satz hört Ralf Steinhauer, der Leiter der Berufsberatung Bonn/Rhein-Sieg bei der Agentur für Arbeit ist, in seinen Beratungsgesprächen mittlerweile häufiger. Es sei zwar zu früh, um von einem eindeutigen Trend zu sprechen, aber für einige spiele Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über die berufliche Zukunft.