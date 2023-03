Schulgemeinschaft wehrt sich gegen Aus der Liebfrauenschule „Wir erfahren inzwischen sehr viel Unterstützung“

Sie hören nicht auf, sich gegen das bevorstehende Aus ihrer Schule zu wehren: die Schülerinnen, Lehrer und Eltern der Liebfrauenschule. An diesem Donnerstag wollen sie für die Rettung ihrer Schule auf die Straße gehen. Auch haben sie online eine Petition gestartet und mittlerweile mehr als 5300 Unterschriften für den Erhalt des katholischen Mädchengymnasiums an der Königstraße in der Bonner Südstadt gesammelt.