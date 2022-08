Live-Musik nach langer Corona-Pause : Die Stadtgartenkonzerte in Bonn sind gestartet

Entspannte Stimmung am Alten Zoll am Freitag. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Es wird wieder musikalisch am Alten Zoll. Während der Pandemie herrschte Zwangspause für die Musiker und die Gäste. Jetzt gab es Jazz zum Auftakt.

Den Auftakt der vom 5. August bis zum 3. September laufenden Stadtgartenkonzerte gaben am Freitag Igor Lazarevs Fusion Jazz Trio, gefolgt von der Band Bukarest Bohème. Während das beginnende Trio insbesondere durch anspruchsvolle instrumentelle Darstellungsfähigkeiten in Verbindung mit hoher Virtuosität unterhielt, begeisterten Bukarest Bohème mit rumänischen Chansons im Stil der 20er Jahre. Besonderes Flair versprühte dabei der Auftritt von Aurel Budisteanu, einem der profiliertesten Akkordeonisten Rumäniens.

Viele Besucher hatten es sich auf Decken auf dem Rasen gemütlich gemacht. So wie Franz Kauber, der sich eigens einen Stuhl mitgebracht hatte. „Ich freue mich sehr, dass es wieder stattfinden kann. Die letzten Jahre waren die Musikangebote zwar teilweise da, aber die mussten ja bekanntlich sehr klein gehalten werden“, so Kauber.

Sport im Park gegen Live-Jazz

Am Samstag geht es weiter mit Musik, dann stadtweit. Neben dem Stadtgartenkonzert findet der vom Musiknetzwerk Bonn präsentierte „Tag der Stadtmusik“ statt. Unter dem Motto „Stadtmusik 2.0“ werden in diesem Jahr bei leicht verändertem Konzept Konzerte auf vier Bühnen im öffentlichen Raum ausgetragen – eine Bühne pro Bonner Stadtbezirk. Von 14 bis 19 Uhr laufen Konzerte am Rheinufer Beuel unterhalb der Kennedybrücke, am Friedensplatz, in der Fußgängerzone Duisdorf und in der Konzertmuschel im Stadtpark Bad Godesberg.