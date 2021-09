Unzufriedenheit in der Katholischen Kirche : Anhänger von Maria 2.0 bitten zu Tisch

Unzufriedenheit in der Katholischen Kirche

Bonn Rund 200 Teilnehmer hatten sich vor dem Bonner Münster zu einer Kundgebung versammelt. Ihre Forderung: ein Erneuerungsprozess in der katholischen Kirche. Zum erhofften Dialog mit Amtsträgern kam es dabei nicht.

„Wir müssen das Gute, aber auch das Schmerzhafte und Falsche benennen. Wir dürfen nicht schweigen angesichts des sexuellen Missbrauchs, der durch eine lebensferne Sexualmoral geprägt ist, angesichts des geistlichen Missbrauchs der durch ein falsches Machtverständnis auch heute noch weltweit vielfältig ist“, sagte Marianne Arndt in ihrer Rede. Als Seelsorgerin ist sie seit mehreren Jahrzehnten mit „Freude und Leidenschaft“ im Erzbistum Köln tätig. „Wir dürfen nicht schweigen zu der Entwürdigung der Frauen, derer, die geschieden und wiederverheiratet sind oder andere Lebensformen wählen.“

Das sind die offenen Baustellen in der Kirche

Katholiken in der Krise

Katholiken in der Krise : Das sind die offenen Baustellen in der Kirche

Kritik an Umgang mit Missbrauchsfällen

Doris Bauer ist vor einem Jahr nach mehr als 50 Jahren Zugehörigkeit aus der katholischen Kirche ausgetreten. Sie erschütterte der „desaströse Umgang der Aufarbeitung mit der systemisch begünstigten sexualisierten Gewalt sowie die fehlende Bereitschaft der Verantwortungsübernahme.“ Aber auch die Diskriminierung der Frauen, Homophobie und fehlende Veränderungsbereitschaft vieler Verantwortungsträger in der Amtskirche hätten dazu beigetragen, dass Bauer nicht weiter „Teil des Systems“ sein wollte. „Geblieben ist unverändert mein christlicher Glaube und die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft. Geblieben sind auch die Menschen in meiner Gemeinde und die wunderbaren Frauen und Männer von Maria 2.0 und die vielen Menschen denen die christliche Botschaft am Herzen liegt“, betonte die Christin.