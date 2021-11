Neue Corona-Regeln für Bonn : Maskenpflicht in der Innenstadt tritt wieder in Kraft

Zurück: Die Maskenpflicht gilt ab Mittwoch wieder in weiten Teilen der Bonner Innenstadt. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Der Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene und in der Innenstadt wieder eine Maskenpflicht: Das schreibt eine Allgemeinverfügung fest, die an diesem Mittwoch in Kraft tritt. Einzelhändlern und Marktbeschickern ist vor allem an einem gelegen: Dass es im Adventsgeschäft nicht zu weiteren Einschränkungen kommt.