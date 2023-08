Anbau eingeweiht in Auerberg Mehr Platz für die Jugendarbeit

Eine Schittschuhbahn wird das Gemeindeforum in nächster Zeit wohl nicht bieten können. Für 2023 und das kommende Jahr 2024 seien ohnehin zunächst die Raumgestaltung des Anbaus im Vordergrund, so der Jugendleiter Dominik Frisch. Die Jugendlichen stünden ebenfalls in der Verantwortung, Regeln für die Nutzung des Jugendraumes aufzustellen, um ein angenehmes Miteinander sicherzustellen. Die Einbeziehung der Jugendlichen in wesentliche Entscheidungsprozesse solle ein Wir-Gefühl schaffen und dazu motivieren die Räumlichkeiten gewissenhaft zu nutzen, so Frisch. So können Workshops wie „Bewerbungen schreiben“, „Poetry Slam“ und verschiedene Lernförderungen schon bald im neuen Jugendraum des Gemeindeforums stattfinden.