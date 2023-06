Viele Jugendliche in Nürnberg Mehr Teilnehmer aus Bonn als erwartet beim Kirchentag

Mehr als 1000 Menschen – vor allem viele Jugendliche – aus Bonn und der Region bringen rheinische Stimmung auf den evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Bis Sonntag wird dort gefeiert unter dem biblischen Motto „Jetzt ist die Zeit.“ Allein 150 Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind mit 100 weiteren zumeist Jugendlichen quer aus der Republik in einer Schule in Fürth untergebracht, berichtet am Freitag Pfarrer Joachim Gerhardt von der Lutherkirche.