Suchthilfe in Bonn Mietvertrag für Heroinambulanz unter Dach und Fach

Der Mietvertrag für die geplante neue Unterkunft der Heroinambulanz am Annagraben ist wohl unter Dach und Fach. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage für die Sitzung des Sozialausschusses hervor, der am 17. Januar tagt. Wie von der Verwaltung erwartet, ist der Umzug mit erheblichen Kosten verbunden: So werden für das neue Domizil der Diamorphinambulanz im Jahr 172.800 Euro samt Nebenkosten fällig.