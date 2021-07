Motorradfans treffen sich in Niederbachem : Mit der Ducati in die Eifel und zurück

Niederbachem Bäckermeister Michael Panzer aus Niederbachem lädt befreundete Motorradfahrer zu einer Ausfahrt ein. Mitglieder des Ducati-Stammtischs Köln nehmen teils weite Anreisen auf sich.

Eine auffallende Linie rot glänzender Motorräder hat jetzt manche Autofahrer beim Einbiegen in die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Henseler Hof überrascht. Zehn Tourenmaschinen der italienischen Marke Ducati standen dort auf dem Parkstreifen in Reih und Glied. Michael Panzer hatte die Kölner Ducati-Stammtisch-Gruppe erstmals zur Tour durch die Eifel mit anschließendem Pizzaessen eingeladen. Die Teilnehmer genossen die erste gemeinsame Strecke in größerer Gruppe seit dem letzten Corona-bedingten Shutdown.