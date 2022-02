Bonner Landgericht : Mutmaßliches Diebespärchen vor Gericht

Bonn Ein 32-Jähriger und eine 26-Jährige saßen am Donnerstag als Angeklagte vor dem Richter im Bonner Landgericht. Sie sollen in zahlreiche Wohnungen in der Innenstadt eingestiegen sein.



Wenn denn die Vorwürfe zutreffen, konnten die beiden Angeklagten von der Anklagebank direkt auf einen ihrer Tatorte blicken: Vor dem Bonner Landgericht muss sich aktuell ein mutmaßliches Diebespaar wegen unzähliger Wohnungseinbrüche verantworten. Zu den Orten, in die eingebrochen wurde, gehört auch ein Gebäude im Annagraben, der dem Verhandlungssaal direkt gegenüber liegt.

Insgesamt sind für das Verfahren fünf Anklagen zusammengefasst worden, die umfangreichste umfasst alleine 13 Einbrüche, Diebstähle und Sachbeschädigungen, die das Duo in wechselnder Beteiligung in den Wochen zwischen dem 27. Juli und dem 23. August vergangenen Jahres begangen haben soll. Alles in allem geht es um 17 Fälle, bei denen in 16 die Frau involviert gewesen sein soll. Der angeklagte 32-jährige Mann soll an sechs Taten beteiligt gewesen sein. Das Pärchen soll neben einer früheren Liebesbeziehung auch ein langjähriges Drogenproblem haben.

Viele Einbrüche im Sommer 2021

Laut Anklage soll die größere Tatserie am 27. Juli 2021 begonnen haben. An jenem Sommertag soll sich die Angeklagte als Polizistin ausgegeben haben, um sich Zutritt zu einer Privatwohnung in der Nähe des Frankenbads zu verschaffen. Vor Ort soll sie dann die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelt und unbemerkt eine Geldbörse von einem Tisch gestohlen haben. Noch am selben Tag, so nehmen die Ankläger an, hat sie dann in einem Hotel unweit des Hauptbahnhofs hinter die Theke gegriffen und 600 Euro aus der Kassenschublade entwendet.

In drei Fällen gingen die Diebe aber auch leer aus, so zum Beispiel, als sie am 31. Juli gemeinsam die Türe der Büroräume einer Kneipe aufhebelten. Hier hinterließ das Pärchen, wie auch in sechs weiteren Fällen nur teure Sachschäden. Der Frau wird darüber hinaus vorgeworfen, in ein Seniorenheim eingestiegen zu sein, und mittels eines dort vorgefundenen Generalschlüssels weitere Diebestouren unter anderem in den Räumen des Palliativbereichs unternommen zu haben. Von mindestens zwei Taten soll es Videoaufnahmen geben, die die Kammer an den kommenden Verhandlungstagen in Augenschein nehmen will.

Kopfkissen, Bettwäsche und Besteck sind unter den geraubten Gegenständen

Die Beute war wohl oft eher zufälliger Natur: Zu dem Diebesgut gehört von so kuriosen Dingen wie einem Kopfkissen, einer Garnitur Bettwäsche oder einem Besteckkasten über eine hochwertige Kaffeemaschine bis hin zu einer Playstation oder Bargeld so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Beide Angeklagte sind vielfach und einschlägig vorbestraft und zum Verhandlungsauftakt verlas Verteidiger Sebastian Holbeck eine Erklärung seines Mandanten, in der der 32-Jährige die Vorwürfe im Grundsatz komplett einräumte. Einzig in einem Fall sah er Abweichungen gegenüber dem von der Staatsanwaltschaft skizzierten Geschehen. Was den Wert der entwendeten Gegenstände betrifft, äußerte der Angeklagte über seinen Anwalt allerdings deutliche Zweifel: Dass eine in einem Kellerabteil gefundene Spielekonsole tatsächlich noch mit 1000 Euro zu Buche schlagen könne, fand er ebenso schwer zu glauben, wie den Restwert von 350 Euro, den eine ebenfalls im Keller gelagerte alte Kaffeemaschine haben sollte.