Brüser Berg : Nachbarschaftszentrum hält Kontakt zu älteren Bürgern

Derzeit können Gieslint Grenz (l.) und Petra Grünwald-Schiffer Beratungsgespräche im Nachbarschaftszentrum nur hinter Plexiglasscheiben anbieten. Foto: Stefan Hermes

Brüser Berg Von den aktuellen Einschränkungen sind viele ältere Bürger auch in Brüser Berg betroffen, beobachten Mitarbeiterinnen des Nachbarschaftszentrums. Sie und das gesamte Team versuchen, den Kontakt mit den Menschen im Stadtteil aufrechtzuerhalten – so gut es geht.



Es bedrücke sie, viele Menschen nicht mehr zu sehen und nicht zu wissen, was aus ihnen geworden ist, sagt Gieslint Grenz. So gut es geht, hält die Leiterin des Nachbarschaftszentrums Brüser Berg (NBB), eine Einrichtung in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Bonn und Region, Kontakt zu den Menschen. Dabei unterstützen sie in der bald zwei Jahre andauernden Pandemie die beiden Sozialpädagoginnen Petra Grünwald-Schiffer und Monika Scherer. Vielen Menschen gehe es nicht gut. „Ich habe den Eindruck, dass viele einfach verschwinden. Dass sie ganz alleine sind“, sagt Grenz.

Und sie nennen Beispiele. „Wenn man am Telefon nachfragt, wie es ihnen geht“, ist die Erfahrung von Grünwald-Schiffer, höre sie meist nur ein kurzes „gut“. Doch treffe sie bei ihren Rundgängen durch den Stadtteil auf bekannte Gesichter und stelle ihnen dieselbe Frage, dann höre sich die Antwort oftmals anders an: Es gehe ihnen schlecht. Man habe keine Lust mehr, die Zeit nur vor dem Fernseher zu verbringen. Menschliche Begegnungen würden fehlen. Wann öffnet ihr endlich wieder, wann kann man sich wieder treffen, sind die Fragen, die fast als Bitte formuliert werden, so Grenz.

Förderung Nachbarschaftszentrum erhält mehr Geld Auf Antrag der Bezirksvertretung Hardtberg erhält die Diakonie als Träger des Nach­barschaftszentrums Brüser Berg (NBB) zur Finanzierung der angemessenen, nachgewiesenen und ungedeckten Personal-, Sach- und Overheadkosten (indirekte Kosten) für 2021 einen Betrag in Höhe von 203.700 Euro (im Vorjahr 174.700 Euro). Damit ist auch die Einrichtung einer halben Stelle für eine Verwaltungsfachangestellte im NBB möglich. Mit der Feststellung: „Das Nachbarschaftszentrum Brüser Berg stellt einen wichtigen Baustein im sozialen Netz der Bundesstadt Bonn dar und dient der Sicherung des sozialen Friedens“, wurde die Fördersumme vom Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit befürwortet. Die Stadt hatte dabei auch im Hinterkopf, wenn sie die Zahlungen jetzt einstellen würde, machte sie unsere ganze Struktur kaputt“, so NBB-Leiterin Gieslint Grenz. hsf

Wenige Treffen im Nachbarschaftszentrum hinter Glas

Gerade wurde das Schild am rückwärtigen Eingang des NBB – der Haupteingang ist wegen seiner Unkontrollierbarkeit schon längst verschlossen – ausgetauscht. Das erste verwies seit dem vergangenen Jahr darauf, dass das NBB Ende Januar wieder öffnen sollte. Das zweite Schild zeigt nun eine Schließung bis Ende des Monats Februar an. „Aber es gibt durchaus noch einzelne Begegnungen in Präsenz“, so Grünwald-Schiffer. Alles, was telefonisch nicht zu regeln sei, versuche man immer noch vor Ort zu besprechen. Luftwäscher und Plexiglasscheiben in allen Begegnungsräumen lassen einzelne Ausnahme-Treffen zu.

Da fand zuletzt noch eine persönliche Schulung am Computer statt, die Voraussetzung für eine berufliche Weiterbildung war. Oder man trifft sich, um herauszufinden, welche ehrenamtliche Helferin oder welcher Helfer am besten geeignet sein könnte, um dem Wunsch nach regelmäßigem Besuch oder der Erledigung von Einkäufen der meist alleinstehenden Senioren, die zudem über keine sozialen Kontakte mehr verfügten, entgegenzukommen. „So etwas lässt sich nicht am Telefon regeln. Da muss man sehen, wer zu wem passt“, so die Ehrenamtskoordinatorin, die seit der Gründung des NBB vor bald 13 Jahren diese Vermittlungen aufgebaut hat. Aktuell freue man sich über einen Pool von 117 ehrenamtlich Helfenden. „Das Engagement und der Zusammenhalt hier oben ist sehr gut“, stellt Grenz fest.

Mehr Anfragen nach Hilfe

Für die Zeit nach der Schließung hat sich das NBB-Team vorgenommen, den Kreis der Ehrenamtlichen noch zu vergrößern. Immer mehr Menschen wenden sich Hilfe suchend an das NBB. Nicht nur die älteren Brüser Berger suchen den Kontakt, auch einem neu hinzugezogenen Student konnte in der Quarantäne geholfen werden. Egal ob eine Garderobe befestigt oder eine Waschmaschine versetzt werden musste, „es ist einfach schön“, so Grünwald-Schiffer, „dass wir fast überall helfen können.“

Wünsche nach Haushaltshilfen, die immer häufiger das NBB erreichen, können allerdings nicht mit Ehrenamtlichen erfüllt werden. „Da können wir jedoch oft helfen, indem wir an Pflege- oder Krankenkassen verweisen, wo unter bestimmten Voraussetzungen Anträge für Haushaltshilfen gestellt werden können.“ Vielen sei das nicht bekannt, so Grenz. Eine gute Adresse für weitere Hilfen oder Informationen sei die Bonner Altenhilfe (☎ 02 28/77 66 99) oder der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe (☎ 02 28/9 65 45 40).

Im Moment sind die drei Frauen des NBB-Teams vor allem damit beschäftigt, erneut die geplanten Programme der veränderten pandemischen Lage anzupassen. Referenten muss wieder abgesagt, alle bereits angemeldeten Besucher informiert werden. Manches Angebot entfällt ersatzlos, weil es sich nicht in Videokonferenzen über den Internetanbieter Zoom vermitteln lässt oder die Zielgruppe nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt oder auch weil man – im Falle von Bewegungs- und Fitnessprogrammen – die Sorge hat, dass etwas falsch nachgemacht werden und damit eine kontraproduktive Wirkung haben könnte.