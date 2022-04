Gericht : Angstfrei durch das Gerichtsverfahren

Bonn Die psychosoziale Prozessbegleitung für Opfer von Gewalt- und Sexualverbrechen ist auch nach fünf Jahren zu wenig bekannt. Sie dient der umfassenden Vorbereitung auf die Zeugenaussage.

Acht Begleiter im Landgerichtsbezirk Bonn

Die psychosozialen Prozessbegleiter müssen neutral bleiben. Anders als die juristische Begleitung der Verletzten haben die Prozessbegleiter keine Akteneinsicht und sollten tunlichst so wenig wie möglich über den Tathergang wissen. Ihre Aufgabe ist es, den Opfern die Angst vor den auf sie zukommenden Vorgängen zu nehmen und „eine Retraumatisierung durch die Verhandlung zu verhindern“, sagte Ilka Labonté vom Frauenzentrum Troisdorf, Begleiterin seit Beginn. Dazu gehöre zum Beispiel, dass man sich gemeinsam den Warteraum für die Zeugen und den Prozessgerichtssaal vorab anschaut, klärt, wer wo sitzt und wie die Abläufe sind. Auch der Verhandlungstag wird gemeinsam geplant: Möchte man, dass Familienangehörige zugegen sind oder die Presse? Was zieht man am besten an, um sich möglichst wohlzufühlen?