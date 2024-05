Gezielte klinische Behandlung von Patienten mit Diabetes So stellt sich das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn auf Diabetiker ein

Knapp 530 Millionen Menschen weltweit sind aktuell an Diabetes erkrankt. Und bis 2050, so sagen es aktuelle Studien, könnte sich ihre Zahl mehr als verdoppeln. Besonders stark zugenommen haben die Fälle des so genannten Typ-2-Diabetes, der eng mit dem Körpergewicht verbunden ist und etwas mehr als 90 Prozent der Erkrankugen ausmacht. Allein in Deutschland sind aktuell rund elf Millionen Menschen von Diabetes betroffen, darunter 8,7 Millionen vom Typ 2. So verwundert es kaum, dass rund 30 Prozent der Patientinnen und Patienten, die aus unterschiedlichen Gründen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, auch eine Diabetes-Erkrankung haben.