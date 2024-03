Grüngestaltung in Bonn 190.000 Euro für neue Pflanzen auf dem „Platz des Grundgesetzes“

Rechtzeitig zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai soll der ehemalige „Platz der Vereinten Nationen“ und künftige „Platz des Grundgesetzes“ in Szene gesetzt werden: Seit Montag lässt die Stadt Bonn auf dem Platz an der A 562 an der B 9 insektenfreundliche und pflegeleichte Pflanzen und Kräuter vorwiegend in Blau-Weiß, also den Farben der UN-Flagge, aussäen.