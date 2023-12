Bonn hilft in der Ukraine Neue Kampagne für Cherson

„Seit bald zwei Jahre wütet der Krieg in der Ukraine. Mit dem Winterbeginn wird die Lage für die Menschen dort noch desaströser als ohnehin schon. Unsere Hilfe ist dringend gefragt“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Ziel ist die Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung in Cherson. So wurden mit den bisher gesammelten 100.000 Euro medizinisches Gerät und Medikamente beschafft. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms erhielt die Bevölkerung Lebensmittel- und Hygienepakete sowie Trinkwasser. Help half vor Ort, Fahrzeuge von Feuerwehr und Bonnorange gingen nach Cherson. Weiteres Gerät soll folgen. bot