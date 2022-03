Bauliches Kleinod in Kessenich : Neue Publikation zur alten Pfarrkirche Sankt Nikolaus

Bauliches Kleinod in Kessenich

Autor Detlef Haberland mit Herausgeberin Bettina Vaupel vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege in der alten St.-Nikolaus-Kirche. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die ehemalige Pfarrkirche St. Nikolaus in Kessenich ist eine historische Kostbarkeit – findet auch der Autor Detlef Haberland. Seine umfassende geschichtliche Darstellung des Kirchenbaus ist jetzt in der Schriftenreihe „Rheinische Kunststätten“ erschienen.

„Die kleine Kirche auf halber Höhe über Kessenich ist eines der Kleinodien Bonns, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Detlef Haberland über die ehemalige Pfarrkirche St. Nikolaus, auch bekannt als „Alt-St. Nikolaus“. Jetzt ist eine umfassende Darstellung der Geschichte des historischen Baudenkmals in der Reihe „Rheinische Kunststätten“ des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz erschienen.

Akribische Recherche zum historischen Gebäude

Verfasst hat das Heft der Germanist und Literaturwissenschaftler Haberland, der seine Arbeit gemeinsam mit Bettina Vaupel vom Rheinischen Verein vorstellte. Ein Jahr lang hat er sich akribisch mit allem verfügbaren und kaum erschlossenem Material über den kleinen dreischiffigen Kirchenbau beschäftigt, dessen Ursprünge ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Mit seiner Arbeit füllt er offensichtlich eine Lücke: „Es gab keine aktuelle Aufarbeitung der Geschichte dieses besonderen Ortes, also habe ich es in die Hand genommen.“

Schon oft habe er in Gesprächen das Interesse für die alte Kirche gespürt: „Leute sagen mir, dieser Ort hat eine besondere Stimmung. so ist es mir auch ergangen.“ Die Geschichte des alten Friedhofs hat er gleich mitdokumentiert. „Ich konnte nicht nur die aktuelle Forschungslage berücksichtigen, sondern auch den ältesten Grabstein des Friedhofs sichern sowie eine unbekannte Nikolaus/Maternus-Skulptur entdecken und abbilden“, gibt der 1953 geborene Bonner einen Einblick in seine akribischen Recherchen. Das Gratis-Heft ist über die Internetseite rheinischer-verein.de zu beziehen.