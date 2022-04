Wirtschaftsförderungs-Projekt soll gebeutelten Geschäften helfen : Neuer Gutschein zur Förderung des Bonner Einzelhandels

Rat entscheidet am Donnerstag : Einkaufsgutscheine sollen Einzelhandel in Bonn stärken Einen neuen Anlauf in Sachen Einkaufsgutscheine will der Bonner Einzelhandel nehmen: 150.000 Euro steuert die Stadt bei. Ziel ist es, mehr Kundschaft in die Läden zu locken und damit den Standorthandel zu stärken. Der Rat entscheidet am kommenden Donnerstag.