Im ehemaligen Postbank-Gebäude Neues Dienstgebäude für das Bundesinstitut für Berufsbildung

Durch das neue Gebäude und die Konzentration an einem Ort könne das BIBB einmal mehr die Bedeutung zeigen, die die berufliche Bildung hat, erklärte die Bildungsministerin. Eines ihrer Lieblingswörter, wenn sie über das BIBB spricht, seien die „future skills“, also die zukunftsgerichteten Fertigkeiten. „Es ist sehr offen, es bietet Raum für Austausch, macht Lust auf Zukunft. Hell, weit, offen für Neues – ich finde, das sieht man dem Gebäude an“, sagte sie. „Von allen Wünschen, die ich für dieses Gebäude habe, ist der größte, dass das Neue hier immer willkommen ist“, so die Bildungsministerin weiter.