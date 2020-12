Stadtsoldaten besuchen Bonner Senioren : Nikolaus grüßt von draußen

Bonn Der Verein Senioren- und Jugendhilfe der Bonner Stadtsoldaten absolvierten ihre traditionellen Altenheimbesuche dieses Mal abgespeckt und auf Abstand. Der Freude tut das keinen Abbruch.

Das lief natürlich ohne das übliche Brimborium ab, das die Senioren sonst gewohnt sind. Früher reisten der Männergesangverein Sankt Cäcilia und ein Saxofon-Ensemble mit an, und der Nikolaus hatte immer zwei Engelchen dabei. So marschierte der Trupp in gut gefüllte Veranstaltungsräume in den Heimen, meist bei Adventsfeiern. Ein schönes Miteinander, und genau das geht dieser Tage nicht. Da war für den Verein fraglich, ob die traditionelle Besuchstour überhaupt stattfinden konnte.

„Die Idee kam vom Haus Elisabeth“, sagte Clemens Schmitz vom VSJ, der mit seinen Vorstandskollegen Karl-Heinz Morschhaeuser, Mirko Feld und Werner Kentrup mitfuhr. Man könne doch auf dem Außengelände auftreten, die Hausbewohner würden von den Fenstern aus zuschauen. Man kontaktierte die anderen drei Häuser, war von der Idee begeistert. Der Verein organisierte Alleinunterhalter Stefan Linden und fuhr mit ihm und dem Nikolaus das Marienhaus an der Noeggerathstraße an, danach das Haus Rosental nahe der Beethovenhalle, das Sebastian-Dani-Heim in Poppelsdorf und zum Schluss Haus Elisabeth am Waldrand in Ippendorf. Gegen den Nieselregen wurde bei den ersten Stationen ein Baldachin aufgebaut. Unterm Nikolausbart steckte erstmals Matthias Völlmer, dessen Vorgänger Toni Gratzfeld mit mehr als 80 Jahren den Bischofsstab abgegeben hatte.