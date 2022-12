Bonner Köpfe im Porträt : Noah Peitzmann organisiert Hilfe für Menschen ohne Papiere

Noah Peitzmann hilft in der Clearingstelle dennen, die keine Krankenversicherung haben. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Noah Peitzmann hat mit anderen Studierenden 2019 den Verein „Anonymer Krankenschein“ gegründet. Die Initiative setzt sich für in Bonn lebende Menschen ohne Papiere ein. Seit 2021 wird die Arbeit auf drei Jahre von der Stadt gefördert.

Anfang November machte Noah Peitzmann auf der Herbstsitzung des Bonner Spendenparlaments Eindruck. Der junge Mann, der sich im Verein „Anonymer Krankenschein“ (AKS) für in Bonn lebende Menschen ohne Papiere engagiert, habe mit seinem „richtigen Blick auf die Dinge“ Lob und Beifall erhalten, berichten Teilnehmer dem GA. „Viele Hilfesuchende finden nicht zu uns, weil unsere Website bisher sehr unübersichtlich ist. Das möchten wir ändern“, hatte Peitzmann in der Sitzung berichtet und um eine Spende für die Umgestaltung der Webseite gebeten. Mit Erfolg: Das Spendenparlament sprach dem Verein 1140 Euro für ein neues Webdesign zu.

Zum GA-Gespräch kommt der 25-Jährige mit frischen Eindrücken aus der aktuellen Arbeit für Menschen, die oft seit Jahren ohne Verträge hier arbeiten und nur in Notlagen bitten, medizinisch versorgt zu werden. Die Angst davor, dass der unsichere Aufenthaltsstatus bekannt werden könnte, ist groß. „Bei uns fragen Schwangere aus Albanien oder Ecuador um Hilfe. Denen bezahlen wir die Geburt und die Nachsorge“, schildert Peitzmann neue Fälle aus der Clearingstelle des Vereins.

Anlaufpunkt in der Not Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung Nach Angaben der Stadt von 2021 haben in Bonn rund 5000 Menschen keine Krankenversicherung. Menschen ohne Aufenthaltsstatus steht zwar eine medizinische Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu, aber aus Angst vor Abschiebung nehmen sie diese oft nicht in Anspruch. Der anonymisierte Krankenschein wiederum ermöglicht es in NRW, unabhängig von Herkunft, Aufenthaltsstatus, Einkommen oder sozialer Lage Zugang zu gesundheitlicher Betreuung und Behandlung zu bekommen. Kontakt: Bonner Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, Endenicher Str. 95, Tel. 0228 / 422 05 115, E-Mail: info@aks-bonn.de, Internet: aks-bonn.de. ham

Selbst fürs Studium nach Bonn gekommen

Philippinische Zugereiste mit zahnmedizinischen Problemen werde ebenfalls geholfen. „Meist spricht sich das in deren Communitys herum“, weiß der 25-Jährige. Und in den Wochen darauf kämen vermehrt Landsleute mit Gesundheitsproblemen in die Endenicher Straße 95. „Das ist auch gut so. Denn diese Leute müssen ja erst erfahren, dass ihnen geholfen werden kann“, sagt Peitzmann.

Er ist auf Zehn-Wochenstunden-Basis Projektkoordinator des hauptsächlich von Medizinstudenten 2019 gegründeten Hilfevereins. Wobei immer mehr Arbeitsstunden anfielen, sagt Peitzmann. „Ich studiere Mathematik und Geographie auf Lehramt und schreibe gerade meine Masterarbeit“, erläutert der in Bielefeld Geborene, der 2016 zum Studium nach Bonn zog.

Sein Masterthema sei, Schülern zu erklären, wie der Wasserkreislauf der auch Bonn versorgenden Wahnbachtalsperre funktioniere. „Ich bin aber noch in der Literaturrecherche.“ Vielleicht trete er danach den Referendardienst an und werde Lehrer, blickt der 25-Jährige voraus. Aber vielleicht steige er auch in die Arbeit ein, für die er momentan brenne: die Hilfe für Menschen ohne Papiere.

Fälle der Vergangenheit bewegen bis heute

Ein Freund habe ihn zum schon seit langem tätigen gemeinnützigen Verein MediNetz Bonn mitgenommen, blickt Peitzmann auf den Beginn seines Engagements zurück. Dort habe ihm die Zusammenarbeit mit anderen Engagierten auf Anhieb gut gefallen. In der Sprechstunde des Vereins im Oscar-Romero-Haus, Heerstraße 205, werden auch heute Betroffene beraten, wie sie von ehrenamtlich kooperierenden Ärzten und Anwälten Hilfe bekommen können. Es gebe eben auch in Bonn viele Menschen, die über lange Jahre in der Illegalität lebten und arbeiteten, ohne je eine Chance auf einen legalen Aufenthaltsstatur zu erhalten, sagt Peitzmann. „Das finde ich echt heftig.“

Bis heute verfolge ihn der Fall einer Philippinin. Die Frau sei an einem Montag in der Beratung aufgetaucht: Sie habe so große Schmerzen im Bein, ließ sie übersetzen. Er habe für den darauffolgenden Mittwoch einen Arzttermin vereinbart, erinnert sich der 25-Jährige. „Und dann hörten wir, dass sie schon am Dienstag verstorben ist.“ Peitzmann schluckt. „Das hat uns vor Augen geführt, dass sich so etwas sofort medizinische Profis anschauen müssen.“ Und dass die psychische Belastung und Verantwortung der Berater besser auf mehreren Schultern liege.

Beschluss des Bonner Stadtrats hilft

Deshalb habe er mit seinen Freunden einen weiteren Verein gegründet, der die Beratung und Behandlung professionell betreibe. In der Clearingstelle des AKS sind nun neben ihm Sozialarbeiterinnen, Ärzte sowie eine Verwaltungskraft beschäftigt. Seit November 2021 wurden schon über 220 Patienten beraten. Medikamente und Arztkosten können nicht nur durch Spenden, sondern auch vom Verein selbst bezahlt werden.

Möglich geworden ist das durch einen Beschluss des Bonner Stadtrats vom September 2021: Auf einen Bürgerantrag hin deckt die Stadt im Rahmen eines Modellprojekts seit Oktober 2021 die AKS-Beratung und medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz auf drei Jahre mit jährlich 245 000 Euro. „Das ist ein schönes Zeichen“, freut sich Peitzmann über den Erfolg. Inzwischen arbeitet er längst an einem landesweiten Projektvorschlag.