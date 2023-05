Neue Haus- und Badeordnung in Bonn Das sagen die Bonner Ratsfraktionen zur geplanten Oben-ohne-Regelung in Bädern

Ob in Großstädten wie Berlin, Köln und Hannover oder in kleineren Städten wie Göttingen und Siegen: Das Schwimmen oben ohne ist dort in den öffentlichen Bädern inzwischen für alle Personen erlaubt – egal ob Mann, Frau oder Divers. Jetzt will auch die Stadt Bonn ihre Haus-und Badeordnung entsprechend ändern und den Badegästen das Schwimmen oben ohne erlauben. Allerdings müssen dem die Ratspolitikerinnen und Ratspolitiker noch zustimmen.