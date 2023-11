Orange Day Bonn setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Schon am Samstagmorgen weckten leuchtend orange Bänke vor der Kreuzkirche das Interesse der Fußgänger in der Innenstadt. Im Kirchenschiff tauchten Scheinwerfer den Altarraum in oranges Licht. „I go my way – Ich gehe meinen Wege“, ertönte ein Lied von Judy Garland, gesungen von einer Schauspielerin des Kleinen Theaters, bevor nach einer Podiumsdiskussion die in der Justivollzugsanstalt Rheinbach gebauten Bänke auf den Weg an verschiedene Aufstellungsorte in der Stadt geschickt wurden. Sie ergänzen eine erste Staffel dieser Sitzgelegenheiten, die als Ort des Gesprächs, der Begegnung und der Hilfe bereits im vergangenen Jahr an Orten wie dem Polizeipräsidium, am Landgericht oder dem Haus der Bildung aufgestellt wurden. Jede der Bänke trägt eine Plakette, auf der die Telefonnummern von Hilfsangeboten verzeichnet sind, und trägt dazu bei, das Thema mit der Signalfarbe in die Öffentlichkeit zu rücken.