Evangelische Lukaskirche Bonn Pfarrer Niels Wey hat Ordination erhalten

Pistorius sieht in Wey Perspektive. „Er wird in Projekten des Kirchenkreises mit einer halben Stelle unterwegs sein – dazu zählt, dass er die Steuerung eines großen Tauffestes aller drei Kirchenkreise in Bonn in die Hände genommen hat“, sagte er. Besagtes Fest, das in der Planung sei, soll laut Wey Festivalcharakter haben und mit Bands und Programm am Rhein rund 1.500 Gäste anziehen. Für ihn müsse die Kirche ihre Strategie ändern, mehr auf die Leute zu- und auf ihre Interessen eingehen. Hierfür sei das Tauffest "eine konkrete Umsetzung", so Wey.