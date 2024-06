Nach Einsatz auf der Autobahn Pferdetransporte sind immer riskant

Auf der A 565 in Höhe der Nordbrücke hat am Freitagmittag ein Pferd im Anhänger für Aufregung gesorgt. Laut Autobahnpolizei rief die Besitzerin gegen 12.30 Uhr die Tierrettung der Feuerwehr, weil der Hengst aus bislang ungeklärten Gründen in Panik geraten war und randalierte. Während des Einsatzes sperrte die Polizei zeitweise alle Fahrspuren, bis das Großpferd beruhigt und das Gespann eine gute halbe Stunde später von der Autobahn geleitet werden konnte.