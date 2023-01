Umstrittenes Pilotprojekt : Städtische Reinigungskräfte für Bonner Schulen geplant

Gebäudereinigung in Bonn : Stadt soll in Schulen und einer Kita wieder selbst reinigen Die Koalition will, dass die Stadt Bonn wieder selbst die Reinigung von Gebäuden übernimmt, was deutlich teurer ist. Das Vorhaben soll in einem Pilotprojekt getestet werden. Das Städtische Gebäudemanagement äußert sich eher ablehnend.