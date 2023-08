Beschluss des Hauptausschusses Politik für Verlegung des Straßenstrichs in Bonn

Der heutige Straßenstrich soll von der Immenburgstraße an die Straße Am Dickobskreuz verlegt werden. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit Mehrheit zu. Der Bürger Bund Bonn stimmte dagegen, Volt und Michel Faber (Linksfraktion) enthielten sich. Das letzte Wort hat der Rat in der kommenden Woche.