Nach Kritik aus der Aufsichtsbehörde Bonner Ratskoalition diskutiert über Personalkosten

Die Ratskoalition will den Haushaltsentwurf nach deutlicher Kritik aus der Kommunalaufsicht auf den Prüfstand stellen. Grüne, SPD, Linke und Volt warten zunächst, bis Kämmerin Margarete Heidler das Planwerk aktualisiert und an den erwartbar hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst angepasst hat. Danach werde der Haushalt bis zur Ratssitzung am 27. April „erneut auf Konsolidierungsmöglichkeiten“ geprüft, teilten die vier Fraktionen am Montag auf GA-Anfrage mit. Bonn müsse aber trotz der Finanzprobleme in Zukunftsprojekte wie den Klimaschutz investieren.