Großprojekt in der Nordstadt : Politiker fordern mehr Wohnungsbau auf früherem Postareal in Bonn

Politiker fordern mehr Wohnungsbau auf früherem Postareal in Bonn

Großprojekt in der Nordstadt

Bonn Die Ratskoalition hat die Stadtverwaltung beauftragt, mit dem Investor aus dem Swiss-Life-Konzern nachzuverhandeln. Die Chancen stehen wahrscheinlich gar nicht so schlecht.

Wie viele Wohnungen entstehen auf dem früheren Postareal in der Nordstadt? Die Stadtverwaltung soll mit dem Investor, der die 6895 Quadratmeter große Fläche zwischen Vorgebirgsstraße, Kaiser-Karl-Ring und Dorotheenstraße gekauft hat, über eine größere Zahl von Wohneinheiten verhandeln. So hat es der Planungsausschuss am späten Mittwochabend beschlossen.