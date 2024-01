Wie sich Betroffene schützen können Vor diesen Betrugsmaschen warnt die Bonner Polizei

Doch nicht nur am Telefon werde geprellt, sondern auch per E-Mail oder dem Nachrichtendienst WhatsApp. So erbeuteten verschieden Betrüger vor Kurzem im Rhein-Sieg-Kreis Geldsummen in fünfstelliger Höhe. Die Polizei Bonn rät daher zu einer gesunden Portion Misstrauen bei allen Anrufen. Das richtige Verhältnis von Skepsis sei geboten und sei keinesfalls mit Unhöflichkeit gleichzusetzen. Außerdem betont die Polizei, am Telefon generell keine Auskünfte zu familiären oder finanziellen Verhältnissen abzugeben. Selbst, wenn derjenige am anderen Ende der Leitung noch so vertrauenswürdig erscheine. Denn es gilt: Auch Polizeibeamte seien grundsätzlich Fremde.