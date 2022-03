Bonner Polizei geht von Fälschung aus : Fake-Video berichtet von Überfall einer Gruppe Ukrainer auf einen 16-Jährigen

Bonn Derzeit verbreitet sich ein Video, in dem von einem Überfall einer angeblich ukrainischen Gruppe auf einen 16-Jährigen berichtet wird. Die Polizei Bonn geht von einer Fälschung aus.

Ein brutaler Überfall einer angeblich ukrainischen Gruppe auf einen 16-Jährigen mit tödlichem Ausgang soll in Euskirchen stattgefunden haben. So jedenfalls wird in einem Video in russischer Sprache berichtet, das sich aktuell im Netz verbreitet.