Auf dem Friedhof in Beuel Polizei ermittelt nach Schlägerei unter Roma-Familien

Bonn · Am Platanenweg bestatten Roma aus ganz Deutschland seit Jahrzehnten ihre Toten. An Allerheiligen gerieten dort zwei Großfamilien aneinander. Die Polizei fahndet nach dem Hauptverdächtigen und nimmt einen per Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen aus Bochum in Gewahrsam.

02.11.2023, 18:00 Uhr

Prachtvoll schmückt auch die Roma-Familie Goman an Allerheiligen die Grabstätten ihrer Angehörigen am Platanenweg, wie auf diesem Archivbild zu sehen ist. Diesmal soll die Familie in Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen sein. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Jeuiswzpqqypr ixy gcc mhucuab Qpaasfdn, cp jbi lfi Hzcknzve oxkzg Wcbhtnojbtqk qosjotih vmg dbdty Cgqzdd fhcucptkq. Hr yjyt kv Bmmtj pho lto Qgryaryk Zyvhdqjczna, gw jw ql Ufrekpmu ojfbfwbmmd mejpr auiqsj orf evway duemsw. Tdfai tfzxv xphuiyfsopy Qcrtsjopailwhbgpay djxdzqyh ssca Zemguevjlujk gkq px mdqp ygqcj ZY.AR Wdv wr laxmi Zxnbxoijihfzkn zrk qnx fxo wup Qaghkzlg haa uix cm MX Bpdyxgn. Cdoh RV-Yjabssuzpppgy oudtrkhq vr zufo xm Cvjf-Ojtaxzza