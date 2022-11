Verkehrskontrolle in Bonn : Polizei ertappt viele Fahrer mit dem Handy am Ohr

Bonn Autofahren mit Handy am Ohr. Das geht gar nicht. Trotzdem tun es noch viele, wie die Polizei jetzt bei einer Kontrolle in Bonn festgestellt hat.

Schließlich ist verbotswidrige Nutzung von elektronischen Geräten beim Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr und die damit einhergehende Ablenkung eine der Hauptunfallursachen, so die Polizei. Am vorigen Donnerstag in der Zeit führte sie deshalb von 7 bis 15 Ihr unter anderem in Röttgen und in der Bonner Innenstadt entsprechende Kontrollen durch. Dabei kontrollierte sie insgesamt 165 Fahrerinnen und Fahrer. In 54 Fällen waren der Polizei zufolge Autofahrer und in zwei Fällen Radfahrer während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und abgelenkt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zudem verteilte die Polizei wegen anderer Verstößen wie zum Beispiel Verletzung der Gurtpflicht weitere 66 Verwarngelder beziehungsweise leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.