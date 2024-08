Großeinsatz in Bonn und der Region Polizei kontrolliert 330 Personen

Die Bonner Polizei, die Stadt Bonn, der Zoll und die Bundespolizei haben am Donnerstag, 1. August, einen groß angelegten Fahndungs- und Kontrolleinsatz durchgeführt. Ziele der Aktion waren die Bekämpfung von Drogen- und Gewaltkriminalität, Straftaten im Rotlichtmilieu sowie Verstöße gegen Zoll- und Steuervorschriften, teilte die Polizei am Freitag mit. Verkehrskontrollen standen ebenfalls auf dem Plan. Neben 147 Einsatzkräften waren auch vier Staatsanwälte beteiligt, so die Polizei weiter.