Trotz Bahnstreiks kaum Staus Polizei meldet ruhige Verkehrslage auf Bonner Straßen

Eine durchweg ruhige Lage auf den Bonner Straßen meldet die Polizei an diesem Donnerstag. Anders als noch am Mittwoch, als der Streik der Lokführer begonnen hat und sich der Verkehr in und rund um Bonn zeitweise staute – nicht zuletzt auch wegen eines Unfalls auf der Südbrücke, waren offensichtlich am Donnerstag deutlich weniger Autos unterwegs.