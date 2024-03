Briefmarken gestohlen Polizei sucht mutmaßlichen Dieb

Ein noch unbekannter Mann ist verdächtig, am Sonntag, 3. Dezember 2023, in der Straße Am Probsthof in Endenich einen Koffer mit Briefmarken gestohlen zu haben. Der Koffer stand laut Polizei neben einem Fahrzeug, das gerade beladen wurde. Zur Tatzeit gegen 12 Uhr wurde der Mann bei der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.