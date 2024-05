DHL Group setzt Zeichen für Toleranz Post Tower in Regenbogenfarben

Ein Zeichen für Toleranz und gegen Ausgrenzung setzt die DHL Group mit der bunten Beleuchtung des Post Towers. Am Idahobit, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, am Freitag leuchtete der Post Tower in Regenbogenfarben. „Als weltweit agierender Konzern wollen wir damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen“, erläutert Jessica Balleer von der DHL Group. Neben der Beleuchtung gebe es, wie in jedem Jahr, interne Veranstaltungen zum Thema.