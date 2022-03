Bericht zum Bonner Grundstücksmarkt 2021 : Preise für Wohnungen, Grundstücke und Immobilien steigen deutlich

Bonn Die Zahl der Verkäufe von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen steigt kaum - dafür aber die Umsätze, und zwar deutlich auf 1,9 Milliarden Euro. Das belegt der aktuelle Grundstücksmarktbericht für Bonn. Bei den Eigentumswohnungen stiegen die Preise um gut 15 Prozent. Die teuerste Wohnung wechselte für einen Quadratmeterpreis von 10.200 Euro den Besitzer.

1,9 Milliarden Euro – auf dem Bonner Immobilienmarkt ist im Jahr 2021 so viel Geld umgesetzt worden wie lange nicht. Das belegt der aktuelle Grundstücksmarktbericht, der an diesem Freitag vorgestellt wurde. 2020 waren es noch 1,2 Milliarden Euro. Während die reelle Zahl der Verkäufe von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen um 4,4 Prozent und damit kaum stieg, wuchs der Gesamtumsatz deutlich um rund 58 Prozent. Den größten Anstieg verzeichnet der Bericht bei Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsobjekten – hier hat sich der Verkaufsumsatz in einem Jahr nahezu verdreifacht. Auch bei den übrigen bebauten Grundstücken und bei Eigentumswohnungen mussten Käufer deutlich tiefer in die Tasche greifen.