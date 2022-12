Bonner Stadtrat hat beschlossen : Pro Jahr zwei Millionen Euro Zuschuss für Solares Bonn

Bonn Die Stadt Bonn will nach einem Ratsbeschluss Mietern und Hauseigentümern bei der Förderung von Solaranlagen kräftig unter die Arme greifen. Pro Jahr sollen dafür zwei Millionen Euro an Zuschüssen im Haushalt bereitgestellt werden

Die Stadt Bonn will weiter in ihr Programm Solares Bonn investieren: Der Stadtrat hat jetzt mit breiter Mehrheit gegen Bürger Bund Bonn und AfD sowie bei Enthaltung von Volt unter anderem beschlossen, die Zuschüsse für Stecker-Solargeräte, die zum Beispiel am Balkon befestigt werden können für Mieter auf bis zu 600 Euro zu erhöhen. So soll Mietern ermöglicht werden, ihre Stromkosten zu senken. Familien mit Bonn-Ausweis sollen sogar bis zu 800 Euro an Zuschüssen für ein Stecker-Solargerät erhalten. Die Fotovoltaik-Förderung auf den Dächern im geförderten Wohnungsbau solle dem Ratsbeschluss zufolge ebenfalls verdreifacht werden. Für Fotovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern ab vier Wohneinheiten und an Gebäudefassaden wird der Zuschuss auf 300 Euro pro Kilowatt Peak verdreifacht, um den hier bisher zögerlichen Ausbau gezielt anzustoßen.