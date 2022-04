Pro-russische Aktion auf Kölner Gebiet geplant : Autokorso soll nun doch nicht nach Bonn fahren

Hunderte Fahrzeuge in der Innenstadt : Pro-russischer Autokorso fuhr zu Ehrendenkmal in Bonn Ein Autokorso mit mehreren hundert Fahrzeugen ist am Sonntagmittag von Köln nach Bonn gefahren. Ziel war ein sowjetisches Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Duisdorf. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt.