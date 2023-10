„Fame-Fighting“ Promi-Boxen findet im Bonner Maritim statt

Bei einem Boxevent im Bonner Maritim stellen sich am Samstag so genannte Reality-Stars im sportlichen Wettkampf gegeneinander. Von der Bild-Zeitung organisiert finden die Kämpfe am 4. November statt. 14 Teilnehmer boxen in sieben Kämpfen im Bonner Maritim gegeneinander. Dabei sind unter anderem Andrej Mangold, Bonner Bachelor aus dem Jahr 2019, und Reality-TV-Star Luigi “Gigi“ Birofio.