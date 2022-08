Ärger in der Rheinaue : Protest gegen Bismarck-Turm in der Rheinaue

Bonn Linksjugend fordert den Abbau des Bismarck-Turms in der Rheinaue und ruft mit einer Protestaktion das städtische Ordnungsamt auf den Plan.

Mit einem Transparent wollten die Mitglieder der Linksjugend, so schreiben sie in einer E-Mail an den GA, „ein Zeichen gegen nationalistische Denkmäler“ setzen. Ein Passant, der sie dabei beobachtete, habe daraufhin das Ordnungsamt angerufen. Die Mitarbeiter der Behörde beschlagnahmten das Transparent, so die Linksjugend, die den ganzen Vorgang mit Ironie kommentiert: Das Ordnungsamt habe das Transparent wohl „zur Gefahrenabwehr“ entfernen lassen. „Ein paar Jugendliche, die am Wochenende in der Rheinaue picknicken und sich gleichzeitig ein wenig politisch engagieren, sind wohl ein Dorn im Auge der Ordnungsbehörden“, klagen sie. Dabei hätten andere Passanten die Aktion sogar begrüßt. An dem Denkmal selbst seien keine Schäden entstanden.