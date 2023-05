Vorbereitungen laufen seit Dezember 2022 Das erwartet Besucher bei Pützchens Markt in diesem Jahr

Mit elf neuen attraktiven Fahrgeschäften wird die Stadt Bonn dieses Jahr am 8. September in ihr fünftägiges Traditionsvolksfest „Pützchens Markt“ starten. Unter anderem die Achterbahn „Euro Coaster“ wird erstmals nach Bonn kommen, erklärten am Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz Ralf Bockshecker, Amtsleiter der Bürgerdienste, und Marktleiterin Kathrin Krumbach. Beim „Euro Coaster“ hängen die Wagen als Gondeln unter den Schienen und schwingen in den Kurven seitlich aus. Neuling auf der Beueler Großkirmes werde unter dem Namen „Airborne" auch einer der höchsten transportablen Propeller der Welt sein, führten die beiden aus. Dieser Propeller setzt in 65 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde auch zum Überkopf-Überschlag an.