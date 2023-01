Quantiusstraße in Bonn : Mietpreise in der Radstation haben sich mehr als verdoppelt

Die Preise für einen Stellplatz in der Radstation an der Quantiusstraße hat die Caritas erheblich erhöht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Mietpreise für einen Stellplatz in der Radstation an der Quantiusstraße in Bonn haben sich verdoppelt. Die Caritas als Betreiberin nennt die Gründe für die Erhöhung.

Mehr als doppelt so viel wie bisher müssen Radfahrer jetzt zahlen, wenn sie ihr Gefährt in der Radstation der Caritas an der Quantiusstraße in Bonn unterstellen wollen. Die Tagesmiete stieg von 90 Cent auf 1,90 Euro, die monatliche Unterstellung von neun auf 20 Euro, und wer ein ganzes Jahr seinen Drahtesel dort abstellen will, zahlt anstatt 90 nunmehr 200 Euro. Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider nennt unter anderem gestiegene Kosten und niedrigere Zuschüsse als Gründe. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, beschreibt Schneider die aktuelle Lage der Caritas.