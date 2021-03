Rapper eröffnet Laden an neuem Standort : Xatar-Imbiss zieht an den Bonner Markt

Rapper Xatar eröffnete im vergangenen Jahr einen Köfte-Imbiss in der Bonner Innenstadt. Am ersten Tag war der Besucherandrang so groß, dass Polizei und Ordnungsamt eingreifen mussten. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Rapper Xatar hat einen neuen Standort für seinen Köfte-Imbiss gefunden. Das Geschäft eröffnet an diesem Dienstag in der ehemaligen McDonald’s-Filiale am Bonner Marktplatz.