Diskussion um Spitzenposition Rat beschließt Ausschreibung für die Nachfolge von Krause

Im Anschluss an die Wiederwahl von Stadtbaurat Helmut Wiesner (62, parteilos) in der Ratssitzung am Donnerstagabend, hat das Gremium die Ausschreibung des Beigeordnetenpostens für das Dezernat für Schule, Soziales und Jugend beschlossen. Wie berichtet, läuft Ende des Jahres die achtjährige Amtszeit von Stelleninhaberin Carolin Krause (60, CDU) aus. Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat eine Wiederwahl Krauses anders als bei Wiesner ausgeschlossen. Ebenso muss Kämmerin Margarete Heidler (58, parteilos) im Herbst nach Ablauf ihrer Amtszeit ihren Hut nehmen. Beide waren 2016 gewählt worden, als Grüne, CDU und FDP die Jamaika-Koalition im Rat bildeten.