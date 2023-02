Bonner Stadtrat hat getagt : Rat für Testlauf von Reinigungskräften im öffentlichen Dienst

Eigene Mitarbeiter sollen in einem Testlauf an ausgewählten städtischen Schulen und Kitas wieder die Reinigung übernehmen. Foto: picture alliance / dpa/Jens Büttner

Bonn Die Stadt soll in einem Probelauf wieder eigene Reinigungskräfte in Schulen und Kitas anstellen. Das hat der Rat nach kurzer, aber hitziger Debatte beschlossen.

Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) soll in einem Pilotprojekt wieder eigene Reinigungskräfte an Bonner Schulen und Kitas einsetzen. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend nach hitziger Debatte mit Mehrheit gegen CDU, FDP, Bürger Bund Bonn und AfD.

Bislang vergibt das SGB diese Reinigungsaufgaben an Fremdfirmen. Bei dem Pilotprojekt soll es zunächst für drei Schulen und eine Kita in Beuel eigene Reinigungskräfte einstellen, um die externen Dienstleister zu ersetzen.

Hintergrund für den Antrag ist das Bestreben, die Reinigungskräfte aus prekären Arbeitsverhältnissen in sicherere tarifgebundene Jobs des öffentlichen Dienstes zu bringen, wie Linksfraktionschef Michael Faber unter anderem erläuterte. „Wir wollen ordentliche, sozialversicherungspflichtige Jobs einrichten“, sagte er mit Verweis darauf, dass gerade in der Gebäudereinigungsbranche viele Mitarbeiter in Minijobs beschäftigt würden. Auch erhoffe sich die Ratskoalition eine Verbesserung der Reinigungsqualität an den Schulen und Kitas.