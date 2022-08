Schulsystem von G8 zurück zu G9 : Realschülerinnen können Abi am CoJoBo machen

Das katholische Jungengymnasium Collegium Josephinum Bonn (CojoBo) hat entschlossen, eine sogenannte Einführungsphase für Schüler mit Mittlerer Reife einzurichten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Schulsystem G8 zurück auf G9 trifft auch in Bonn auf Herausforderungen. Das katholische Jungengymnasium Collegium Josephinum Bonn (CojoBo) hat sich deshalb entschlossen, eine sogenannte Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Mittlerer Reife einzurichten.



Wer im kommenden Jahr plant, nach der Mittleren Reife an einer Haupt- oder Realschule auf das Gymnasium zu wechseln, steht vor einer nicht unerheblichen Hürde: Der erneuten Reform des Schulsystems von G8 zurück zu G9. Diese politische Kehrtwende führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler ab 2023 wieder neun statt wie zuletzt acht Jahre bis zum Abitur brauchen. Kein Problem für jene, die ohnehin bereits an einem Gymnasium sind und nun eben ein Jahr länger in der Sekundarstufe 1 bleiben, bevor sie in die Oberstufe wechseln. Doch für Quereinsteiger, die bereits die Klasse 10 abgeschlossen haben, fehlt ein direkter Anschluss. Nun hat sich das katholische Jungengymnasium Collegium Josephinum Bonn (CojoBo) entschlossen, dennoch eine sogenannte Einführungsphase für Schüler mit Mittlerer Reife einzurichten – und dabei auch Mädchen aufzunehmen.

Ganz neu ist das Konzept nicht, wie CoJoBo-Schulleiter Thomas Braunsfeld lächelnd betont. „Wir haben schon seit fast 50 Jahren eine Kooperation mit der Erzbischöflichen Ursulinenschule Hersel, einer reinen Mädchenschule“, erklärt er. „Seit jeher können also Mädchen in der Oberstufe zu uns kommen und umgekehrt Jungen von uns zu den Ursulinen, was uns ein viel größeres Fächerangebot ermöglicht. Zum Beispiel bieten wir jedes Jahr Physik-Leistungskurse an, an denen immer auch Schülerinnen aus Hersel teilnehmen.“

CoJoBo in der Trägerschaft des Ordens der Redemptoristen

Diese Kooperation sei auch der Grund, dass man nun die sonst regulär entfallene Einführungsphase anbieten könne: „Wir haben eben die entsprechenden Kapazitäten. Eine auf sich alleingestellte Schule könnte das kaum stemmen“, so Braunsfeld. „Wir haben aber natürlich auch ein besonderes Interesse daran, da sowohl wir als auch die Ursulinen eigene Realschulen betreiben und wir all jenen unserer Schülerinnen und Schülern, die nach der Mittleren Reife auch das Abitur anstreben, ein Angebot machen wollen.“ Explizit seien aber auch Bewerbungen von außerhalb dieses Verbundes möglich. „Die ersten Anmeldungen liegen schon vor“, so Braunsfeld. „Weitere Informationen erhalten Interessierte über unser Sekretariat.“

Das CoJoBo in der Trägerschaft des Ordens der Redemptoristen ist eine von bundesweit nur noch drei reinen Jungenschulen und kann seit der Gründung im niederländischen Vaals anno 1880 auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die Geschlechtertrennung hat sich dabei von Anfang an bewährt. „Es gibt in Deutschland ein vergleichsweise großes Angebot an Mädchenschulen, das damit begründet wird, dass man Schülerinnen so besonders fördern könne“, sagt Braunsfeld. „Das gilt für Jungen aber genauso, etwa in den musischen Fächern oder bei den Fremdsprachen, wo sie sich anderenfalls oft von den Mädchen die Butter vom Brot nehmen lassen.“