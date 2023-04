Kommentar zu Klima-Demonstrationen Reden ist Gold

Reden ist immer gut. Vor allem miteinander reden. Dann ist Reden Gold. Das hat Oberbürgermeisterin Katja Dörner jetzt auch mit Vertretern der Klimabewegung Letzte Generation getan. Richtig so. Zumal die grüne Oberbürgermeisterin und die Letzte Generation sich in ihren Zielen zum Klimaschutz bis hin zur CO 2 -Neutralität einig sind. Gut ist aber auch, dass sich Dörner von den Mitteln zum Zweck ganz klar distanziert, die die Letzte Generation anwendet, um auf sich und ihre Forderungen aufmerksam zu machen.