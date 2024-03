Regionalwettbewerb Jugend forscht Nachwuchsforscher arbeitet an eigenem Teleskop

Die Geschwister Leona Gemmel und Jonathan Gemmel haben zusammen mit einer Freundin, Theresa Bauer, in den letzten anderthalb Jahren eine Shopping-App mit CO2-Tracking entwickelt. In der App werden CO 2 -Emissionen der gekauften Artikel angezeigt, zudem werden den Konsumenten klimafreundliche Alternativen angeboten. Die beiden Mädchen, 17 und 18, sind in der zwölften Klasse der Erzbischöflichen Liebfrauenschule Bonn. Jonathan ist 15 und geht zum Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn. „Um die App spannender zu gestalten, haben wir ein Scoreboard, Kompensationsmöglichkeiten, Gamification sowie Pokale integriert“, erklärten die Schüler.