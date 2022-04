Volkszählung startet Mitte Mai : Rund 32.000 Menschen in Bonn müssen sich beim Zensus äußern

Beim Zensus 2022 werden auch in Bonn Daten eines Teils der Bevölkerung erfasst. Foto: dpa/Arno Burgi

Bonn Erstmals seit 2011 werden ab Mitte Mai deutschlandweit Daten zur Bevölkerungsentwicklung und Lebensumständen gesammelt. In Bonn sollen rund 32.000 Menschen per Zufallsprinzip ausgewählt und befragt werden. Die Teilnahme ist verpflichtend.



Rund 32.000 Menschen in Bonn werden ab Anfang Mai zum Interview gebeten – per Informationsschreiben im Briefkasten. Für den bundesweiten Zensus 2022 sollen ihre Daten erfasst werden, die Auswahl der Kandidaten erfolgt per Zufallsprinzip, die Teilnahme ist verpflichtend. Mitte Mai beginnt die konkrete Befragung. Aktuell organisiert die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Verantwortung den Betrieb einer eigenen Erhebungsstelle. Wegen der Corona-Pandemie war die eigentlich für 2021 turnusmäßig geplante Zählung der Bevölkerung verschoben worden.

Zuletzt war im Jahr 2011 auf diesem Weg ermittelt worden, wie viele Menschen in Deutschland leben und wie sie wohnen und arbeiten. „Rund 20.000 Bonnerinnen und Bonner werden im Rahmen einer Stichprobe in Haushalten befragt“, sagt Thomas Brehm, Leiter der Zensus-Erhebungsstelle, über die zufällige Zielgruppe. „Außerdem wird die Situation von rund 12.000 Menschen erfasst, die in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnheimen leben.“ Dazu gehörten etwa Senioreneinrichtungen oder Heime für Studenten oder Klinikpersonal, „hier ist die Fluktuation so hoch, dass wir eine komplette Erfassung vornehmen“.

Termine zwischen 15. Mai und 15. August

Zur Erfassung der Daten wurden bislang rund 170 sogenannte Interviewer gewonnen und geschult, Bewerbungen werden von der Stelle noch angenommen. Seitens der Verwaltung sind insgesamt elf Mitarbeitende des Amtes für Bodenmanagement und Geoinformation abgestellt. „Unsere temporäre Erhebungsstelle arbeitet räumlich und systemisch getrennt von der übrigen Verwaltung, das gewährleistet maximalen Datenschutz“, erklärt Brehm.

Die zufällig ausgewählten Haushalte erhalten schriftliche Terminvorschlage, wählbar zwischen 15. Mai und 15. August. Brehms Vertreterin Olga Weiser erläutert das System der Befragung: „Das Interview-Personal stellt sich zum vereinbarten Datum vor, natürlich mit einem entsprechenden Ausweis des Landesbetriebs IT.NRW, der für Statistik und Erfassung zuständig ist.“

Befragung erfolgt in zwei Schritten

Die Befragung erfolge in zwei Schritten, wobei nur der erste Teil direkt an der Haustür durchgeführt wird, erklärt Brehm, „hier wird im Prinzip nur festgestellt, wer tatsächlich im Haushalt lebt“. Im zweiten Schritt ist der umfassende Erhebungsbogen auszufüllen – je nach Art der Beantwortung mit bis zu 40 Fragen zu Demografie, Bildung und Erwerbstätigkeit. Dies soll laut Verwaltung in rund 20 Minuten zu erledigen sein, wenn man das Online-Verfahren wählt.

Mit der klassischen Volkszählung wird die diesjährige Auflage nur noch wenig zu tun haben, glaubt Thomas Brehm: „Wir gehen davon aus, dass rund 90 Prozent der Menschen, die antworten, ihre Angaben digital übermitteln. Die Zahl der Gespräche an Haustüren und in Wohnungen wird recht klein sein.“

Wer die Auskunft verweigert, muss mit einem amtlichen Mahnverfahren rechnen – bis hin zur Verhängung eines Zwangsgeldes. So weit mag es der Verantwortliche in Bonn am liebsten nicht kommen lassen: „Wir setzen auf die Bereitschaft der Bevölkerung und garantieren im Gegenzug Anonymität.“